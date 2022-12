Teoria de que Brisa é filha de Guerra ganha força em "Travessia": passado é misterioso

As suspeitas de que Brisa (Lucy Alves) pode ser filha de Guerra (Humberto Martins) se intensificam nos próximos capítulos de "Travessia". A teoria ganha força quando Creusa (Luci Pereira) revela mais detalhes de seu passado: a mãe, ainda grávida, foi abandonada e morreu no parto, nunca tendo pistas sobre o paradeiro do pai. Aos detalhes!