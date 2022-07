Paula descobre que Flávia é sua filha e começa a agir estranho em "Quanto Mais Vida": entenda

Nos próximos capítulos de "Quanto Mais Vida, Melhor", Paula (Giovanna Antonelli) descobre que Flávia (Valentina Herszage) é a sua filha, depois que a dançarina mostra uma foto da mãe no passado. A revelação mexe bastante com a protagonista e faz com que comece a agir estranho na frente da noiva de Guilherme (Mateus Solano). Entenda!