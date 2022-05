Personagens de Paolla e Marcelo se arriscam por amor em "Cara e Coragem": "Dilemas diferentes"

Paolla Oliveira e Marcelo Serrado prometem conquistar o público com os seus personagens em "Cara e Coragem", nova novela das sete da Globo. Na trama, eles interpretam os dublês Pat e Moa: levam a vida equilibrando a coragem para enfrentar os desafios físicos exigidos pela profissão ao mesmo tempo em que vivem a rotina de pessoas comuns — com contas a pagar no fim do mês, os afazeres domésticos no dia a dia, e no convívio com a família.