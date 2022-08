Para se vingar de traição, Maria Bruaca atira contra Tenório: errará alvo por pouco

A trama de "Pantanal" reserva uma reviravolta na vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Depois de descobrir a traição de Tenório (Murilo Benício), a dona de casa mudará por completo seu comportamento com o marido: além de começar um caso com Alcides (Juliano Cazarré), a mãe de Guta (Julia Dalavia) tentará se vingar do empresário com uma arma. Saiba mais abaixo!