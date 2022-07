Zé Lucas perde perdão para Jove após ameaça de morte em "Pantanal": deixa o irmão surpreso

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Zé Lucas (Irandhir Santos) vai surpreender Joventino (Jesuíta Barbosa) com um pedido de perdão. Apaixonado por Érica (Marcella Feter), o herdeiro de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) finalmente cai na real sobre o quanto foi incisivo no relacionamento do irmão com Juma (Alanis Guillen) e decide se redimir. Entenda!