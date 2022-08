Zé Leôncio fica de frente com o Velho do Rio, mas não o enxerga: quando será o encontro

Os próximos capítulos de "Pantanal" reservam grandes emoções para os protagonistas da trama. Zé Leôncio (Marcos Palmeira), que sempre quis conhecer o Velho do Rio (Osmar Prado), enfim ficará de frente com a entidade. No entanto, o fazendeiro não conseguirá enxergar o próprio pai. Entenda a situação abaixo!