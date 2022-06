Depois de mentira de Filó, Tadeu fica pior do que nunca e obcecado por Jove em "Pantanal"

Nos próximos capítulos de "Pantanal", a mentira de Filó (Dira Paes) para Tadeu (José Loreto) vai gerar consequências bem negativas no remake da Globo. A protagonista quase revelou que o herdeiro não é filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mas voltou atrás e confundiu mais a cabeça do peão — que fica ainda pior do que antes. Entenda o que vai rolar!