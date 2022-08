Primeira vez de Zefa e Tadeu gera revolta em "Pantanal": público aponta machismo na novela

O capítulo do remake de "Pantanal" desta terça-feira (30) acabou tendo uma repercussão negativa com o público que acompanha a novela pela condução da primeira vez de Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto). Mesmo sendo contra ter relações sexuais antes do casamento, a protagonsita acabou cedendo por birra do peão e cena gerou revolta. Entenda!