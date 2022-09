Sedenta por vingança, Muda não gosta de veredito sobre Maria Bruaca em "Pantanal"

Mais uma reviravolta para os telespectadores de "Pantanal". Empenhada em dar o fim que Tenório (Murilo Benício) merece, Muda (Bella Campos) fica cada vez mais sedenta por vingança, chegando a se revoltar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), quando a protagonista enfim consegue o divórcio do vilão, herdando as terras que eram da família dela. Entenda!