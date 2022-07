Após cena quente, Juma passa por nova crise e termina com Jove mesmo grávida em "Pantanal"

A primeira vez de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) deu o que falar no remake de "Pantanal". O casal fez as pazes em grande estilo depois que o Velho do Rio (Osmar Prado) aconselhou a menina-onça a ter um herdeiro com o neto. Nos próximos capítulos, a Marruá confirma a gravidez, mas termina mesmo assim com o rapaz. Entenda o motivo!