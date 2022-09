Filó se desespera com decisão de Juma sobre bebê em "Pantanal": Velho do Rio faz o parto

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) decide que não vai contar com a ajuda de ninguém além do Velho do Rio (Osmar Prado) para fazer o parto da filha com Jove (Jesuíta Barbosa), deixando Filó (Dira Paes) bem apreensiva com a decisão — já que teme que algo possa dar errado no remake. Confira o que vai rolar!