Viagem ao Pantanal mudou Isabel Teixeira: atriz relembra cena especial com Juliano Cazarré

E graças ao Pantanal, Isabel Teixeira pôde ter noção tão transformador é esse sentimento, algo que lhe ajudou a dar mais veracidade à sua interpretação. "Eu sou paulista, paulistana, me reconheço muito no concreto da minha cidade, amo. Não conhecia o Pantanal e quando eu cheguei lá, eu estava zonza por causa da viagem e não me dei conta de onde eu estava", contou em coletiva de imprensa, que contou com a presença do Zappeando.