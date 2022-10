Guito revela que se emocionou com última cena de Zé Leôncio em "Pantanal": "Todo mundo"

Responsável por dar vida ao Tibério no remake de "Pantanal", Guito se emocionou com as gravações da última cena de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) no fim da novela, confessando ter saído desolado dos sets, assim como grande parte da equipe. O acontecimento foi um evento nos estúdios e pode ser uma prévia das fortes emoções que esperam o público.