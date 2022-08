Chegada inesperada deixa Filó abalada em "Pantanal": teme perder Zé Leôncio novamente

Uma surpresa vai mexer com a vida de Filó (Dira Paes) nos próximos capítulos de "Pantanal". A protagonista teme perder a ligação com Zé Leôncio (Marcos Palmeira) quando Irma (Camila Morgado) desembarca na fazenda sem avisar. A intuição da mãe de Tadeu (José Loreto) se revela certeira no momento em que a hóspede tenta seduzir o líder da região.