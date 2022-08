Filha de Cláudio Marzo se emocionou com homenagem ao pai no remake de "Pantanal"

Na cena especial do remake de "Pantanal", uma comitiva de fantasmas passou pela fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e tirou o sono do rei do gado. Do lado de fora, o Velho do Rio (Osmar Prado) cumprimentou os visitantes. Claudio Marzo foi o líder do agrupamento em homenagem à primeira versão da novela.