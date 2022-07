Como será a cena polêmica da castração de Alcides em "Pantanal": remake mudará história

Mais de 30 anos depois, o momento se repetirá, desta vez, com Juliano Cazarré na pele do peão que se envolveu com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). No entanto, na nova versão, ao invés da brutalidade, a cena contará com o sofrimento indireto do personagem, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo. Entenda!