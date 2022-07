Após fuga de Madeleine, Filó vira o jogo em "Pantanal": relação com Zé Leôncio muda

Na trama de "Pantanal", Filó (Leticia Salles/Dira Paes) enfim encontrará uma brecha para conquistar José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira). Tudo ocorrerá depois que Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Telles) fugir da fazenda mato-grossense com o filho pequeno nos braços: a ex-prostituta verá a deixa como oportunidade para se jogar nos braços do patrão. Após uma passagem no tempo, os dois ficarão juntos de vez. Saiba mais abaixo!