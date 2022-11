Pajeú passa por redenção em "Mar do Sertão", mas armação estraga tudo: entenda

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Pajeú (Caio Blat) vai dar sinais de que não é uma pessoa ruim ao salvar o Coronel (José de Abreu), mesmo com motivos suficientes para fazer diferente, quando encontra Tertúlio ferido. A atitude deixa o coração de Candoca (Isadora Cruz) quentinho, mas não demora até as coisas darem errado na novela. Entenda!