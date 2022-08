O que acontece com o bebê de Trindade e Irma após a despedida do peão em "Pantanal"

"Pantanal" vai passar por fortes emoções com a despedida de Trindade (Gabriel Sater). O peão decide ir embora por medo das ameaças do cramulhão, na intenção de preservar a saúde do bebê e de Irma (Camila Morgado), quando o futuro do herdeiro é definido. Entenda o que vai rolar no remake!