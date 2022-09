O que acontece com Daomé em "Mar do Sertão": não apoia a vingança de Zé Paulino

Após uma passagem de tempo de um ano, Zé, já recuperado, retorna à Canta Pedra e vai ao encontro do pai. Daomé se surpreende com o aparecimento do rapaz, que logo revela o seu plano para se vingar de Tertulinho (Renato Góes). Na ocasião, o genitor repreende o filho e se preocupa com o sentimento de revanche. O vaqueiro, então, revela que vai embora da cidade, mas deixa claro que voltará para fazer justiça.