O que acontece com a Guta no final da 1ª versão de "Pantanal": vira mãe e comemora revelação

Isso porque na reta final da história, a jovem descobre que, na verdade, Marcelo não é filho de Tenório, mas sim de Zuleika (Rosamaria Murtinho/Aline Borges) com outro homem. Se o desfecho original de "Pantanal" for mantido pelo escritor Bruno Luperi, Guta terminará a novela ao lado do amado Marcelo e do filho.