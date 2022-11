Novelas com William Levy para ver online e de graça: estão completas e dubladas na ViX

Uma das opções em alta no catálogo da ViX, "Triunfo do Amor" (2010) traz William Levy contracenando com Maite Perroni e Victoria Ruffo. A sinopse segue Maria Desamparada (Maite Perroni), uma jovem de personalidade nobre e gentil, que foi criada em orfanato, mas por circunstâncias da vida acaba indo parar na empresa da mãe biológica.