Regina mata Leonardo com frieza no fim de "Cara e Coragem": vai ser tomada por obsessão

Os capítulos da reta final de "Cara e Coragem" trazem uma reviravolta bombástica para a novela. Regina (Mel Lisboa) planeja tirar a vida de Clarice (Taís Araujo) com as próprias mãos, mas Leonardo (Ícaro Silva) entra na frente, salva a irmã e tem um destino cruel no fim da trama, sendo assassinado pela vilã — condenada pelo crime brutal.