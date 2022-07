Murilo Benício confessa se sentir mal por usar "Bruaca" em "Pantanal": "Isabel me ajudou"

Murilo Benício confessou que não foi fácil entrar na pele de Tenório nos bastidores do "Pantanal". O ator aproveitou a participação na final da "Dança dos Famosos" para elogiar a parceria com Isabel Teixeira, intérprete da Maria Bruaca no remake, afirmando se sentir mal com o apelido que deu para a esposa na ficção. Confira!