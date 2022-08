Mesmo após ser salva por Tibério, Muda ajudará Levi a fugir em "Pantanal": sobrará para Jove

Muda, no entanto, não dará ouvido para as regras. Ela irá ao encontro de Levi e dirá que promete soltá-lo caso ele lhe ajude com a vingança contra Tenório. E assim será feito: apaixonado por Rute, o rapaz topará o acordo e fugirá direto para a fazenda do pai de Guta (Julia Dalavia). Chegando lá, ele pedirá ajuda ao empresário — que logo lhe dará abrigo.