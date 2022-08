Mel Lisboa volta à Globo após 14 anos para ser vilã em novela das 19h: "Sonsa, mas audaciosa"

Desta vez, a atriz será responsável por interpretar uma vilã em "Cara e Coragem", Regina, uma mulher que utiliza do seu bom comportamento para planejar secretamente meios de se dar bem em cima dos outros. Durante a coletiva de impresa da novela, que contou com a presença do Zappeando, a atriz falou um pouco mais sobre a personagem. Confira!