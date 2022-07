Matias agredirá Heloísa na reta final de "Além da Ilusão": filho de personagem correrá risco

Ao questionar se ele foi o real responsável pela morte de Elisa, o personagem ficará transtornado. “O senhor não precisa me explicar nada. Cometeu um erro grave, mas abriu mão do seu segredo para salvar a minha vida. Não vou julgá-lo. Por isso que eu preciso perguntar. É verdade que o senhor matou a Elisa por acidente e colocou a culpa no namorado dela? É isso que te perturba tanto… pai?”, perguntará Olívia.