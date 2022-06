Em "Pantanal", Maria Marruá reaparece como onça para salvar Juma de assédio de Zé Lucas

Maria Marruá (Juliana Paes), que encarnou em forma de onça no remake de "Pantanal", vai dar as caras nos próximos capítulos, quando Zé Lucas (Irandhir Santos) tenta beijar Juma (Alanis Guillen) à força. Se sentindo sozinha, a menina-onça vai concluir que a mãe nunca saiu de perto dela e o peão fica apavorado com os rugidos da fera. Confira o que vai rolar!