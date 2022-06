Maria Bruaca rompe com Alcides, mas ameaça faz com que volte atrás em "Pantanal"

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai mostrar que não é mais submissa a Tenório (Murilo Benício) ao viver um romance escondido com Alcides (Juliano Cazarré) em "Pantanal". O caso vai ser descoberto por Zefa (Paula Barbosa) e, com medo da reação do marido, a mãe de Guta (Julia Dalavia) decide colocar um fim na relação, mas o amante faz uma ameaça.