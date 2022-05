Moa rouba a cena em "Cara e Coragem" e Serrado comemora estreia: "Chegou com tudo"

"Cara e Coragem" estreou com direito a muita ação, adrenalina, mistério e uma dose extra de reviravoltas, caindo no gosto dos telespectadores. Os personagens de Marcelo Serrado e Paolla Oliveira, dublês profissionais, foram os destaques do capítulo, mas Moa, interpretado pelo ator, foi quem roubou mesmo a cena do outro lado da telinha.