Após falsa morte, Zé Paulino arma vingança contra Tertulinho em "Mar do Sertão"

Nos próximos capítulos da novela das 18h, Zé Paulino e Tertulinho fazem uma viagem a cavalo e acabam sofrendo um grave acidente no meio do caminho. Na ocasião, o filho de Daomé (Wilson Rabelo) fica desacordado e é dado como morto. A verdade, no entanto, é que o rapaz está vivo: ele é encontrado ferido por Adamastor (Everaldo Pontes) e muito bem tratado.