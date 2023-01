Xaviera descobre novo plano de Tertulinho para matar José em "Mar do Sertão": fica aos prantos

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Xaviera (Giovana Cordeiro) descobre um novo plano de Tertulinho (Renato Góes) para matar José (Sergio Guizé) e se preocupa com o mocinho. A obsessão do vilão fica ainda pior quando descobre que são irmãos e sofre por nunca ter superado Candoca (Isadora Cruz). Entenda o que vai rolar!