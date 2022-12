Xaviera consegue prova contra Tertulinho para José e Deodora desconfia em "Mar do Sertão"

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Xaviera (Giovana Cordeiro) dá um passo importante na investigação contra Tertulinho (Renato Góes), encontrando o documento que prova que tentou matar José (Sergio Guizé) no passado, destruindo a vida do rival e começando um relacionamento com Candoca (Isadora Cruz). Aos detalhes!