Tertulinho teme perder o Coronel em momento difícil: acha ele desacordado em "Mar do Sertão"

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" mostram Tertulinho (Renato Goés) desolado com a piora no estado de saúde do Coronel (José de Abreu). O vilão já vai estar desconfiado de que o pai esconde um grande segredo — o fato de ser irmão de José (Sergio Guizé) — e fica desesperado ao encontrá-lo desacordado na novela das 18h. Aos detalhes!