Depois de flagra em Candoca e José, Tertulinho se emociona com atitude de Manduca: entenda

Diretamente de "Mar do Sertão", Tertulinho (Renato Góes) continua obcecado com o romance de José (Sergio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz), chegando a flagrá-los em um momento bastante emocionante para o casal. Desolado em ter perdido a mulher de sua vida, o vilão vê o seu coração ficar quentinho novamente com uma declaração do herdeiro.