Tertulinho e Laura conseguem vitória contra José e tiram presidência em "Mar do Sertão"

A aliança entre Tertulinho (Renato Góes) e Laura (Eli Ferreira) vai ser capaz de prejudicar bastante a vida de José (Sergio Guizé) e, já nos próximos capítulos, a dupla de pilantras consegue tirá-lo da presidência de sua empresa em "Mar do Sertão". O grupo ainda conta com a ajuda de outros dois aliados igualmente empenhados no plano. Confira detalhes!