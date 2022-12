Tertulinho flagra Deodora e Pajeú juntos e tem a pior reação possível em "Mar do Sertão"

Uma das maiores reviravoltas de "Mar do Sertão" está prestes a ir ao ar. Nos próximos capítulos, Tertulinho (Renato Góes) flagra Deodora (Débora Bloch) e Pajeú (Caio Blat) juntos, ao ser alertado do romance por Xaviera (Giovana Cordeiro), tendo uma das piores reações e repudiando a atitude da mãe — que fica sem reação diante do climão. Confira!