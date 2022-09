Tertulinho decide matar Zé Paulino em vingança e obsessão só piora em "Mar do Sertão"

Tertulinho (Renato Góes) não vai desistir de tirar Zé Paulino (Sergio Guizé) do caminho, mesmo ciente de que nunca vai ter o amor de Candoca (Isadora Cruz), em "Mar do Sertão". Nos próximos capítulos, o vilão decide que quer mesmo tirar a vida do rival, contando com a ajuda de um aliado para fazer o serviço sujo. Confira detalhes!