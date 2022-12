Reviravolta em "Mar do Sertão": Laura se vê obrigada a fazer negócios com José

"Mar do Sertão" vai provar que o mundo não gira e sim capota ao mostrar Laura (Eli Ferreira) sendo obrigada a fazer negócios com José (Sergio Guizé) novamente. Mesmo tendo feito de tudo para derrubá-lo, a empresária ainda tem que lidar com a fúria de Tertulinho (Renato Góes), que entra para a companhia, revoltado com a influência do irmão.