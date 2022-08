"Mar do Sertão" terminou com cover de Juliette e deixou ex-BBB emocionada: "Sem palavras"

"Mar do Sertão" encerrou o capítulo de segunda-feira (29) com uma homenagem mais que especial para Juliette Freire. A ex-BBB passa a fazer parte da trilha sonora da novela com "Deus Me Proteja de Mim", clássico de Chico César, regravado em sua voz, emocionando telespectadores do outro lado das telinhas. "Sem palavras...", garantiu a artista.