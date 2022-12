Julia Lemmertz entra em "Mar do Sertão": personagem vai ter conexão com Cira e Anita

"Mar do Sertão" ganha um reforço no elenco com a chegada de Julia Lemmertz, que faz o papel de 'Feiticeira da Caatinga', com conexão direta com outras personagens: Cira (Suzy Lopes) e Anita (Júlia Mendes). Longe das telinhas desde "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021), a atriz faz uma participação especial na trama das 18h. Confira detalhes!