José fica perto de desmascarar Tertulinho: investiga tentativa de assassinato do vilão

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", José (Sergio Guizé) chega perto de desmascarar Tertulinho (Renato Góes), ao investigar o motivo de quase ter morrido no passado, quando o vilão desligou os aparelhos que o mantinham vivo no hospital, colocando a vida dele em risco. Por sorte, o mocinho faz várias descobertas. Confira o que vai rolar!