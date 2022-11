José ganha novo aliado após Tertulinho ordenar morte do rival em "Mar do Sertão": vai trocá-lo

"Mar do Sertão" passa por mais mudanças quando José (Sergio Guizé) ganha um novo aliado após comer o pão que o diabo amassou nas mãos de Tertulinho (Renato Góes). O capanga, que antes apoiava o vilão, fica do lado do mocinho ao perder o emprego por se recusar a atirar contra ele, que ocupa as terras de Daomé (Wilson Rabelo). Entenda!