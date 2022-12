José corre perigo constante em virada de "Mar do Sertão": aliados se unem para evitar tragédia

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", José (Sergio Guizé) fica em perigo constante depois que Tertulinho (Renato Góes) descobre que são irmãos. O vilão tenta logo de cara ameaçá-lo com um disparo e deixa todos os aliados do mocinho apreensivos de que possa acontecer alguma tragédia — quando se mobilizam. Entenda!