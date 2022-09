Público nota semelhança de "Mar do Sertão" com novela antecessora na Globo: mesmo plot

Quando estreou nas telinhas da Globo, "Mar do Sertão" logo levantou semelhanças com outra novela de sucesso da emissora, "Flor do Caribe", exibida em 2013, que voltou ao ar como reprise na pandemia de Covid-19 e possui um mesmo enredo de partida: Candoca (Isadora Cruz) e Ester (Grazi Massafera) passam por situações muito semelhantes. Entenda!