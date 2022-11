Deodora sofre acidente, é salva por capanga e experimenta novo amor em "Mar do Sertão"

"Mar do Sertão" passa por uma reviravolta envolvendo o futuro de Deodora (Débora Bloch). Nos próximos capítulos, a vilã arma para assumir os negócios do Coronel (José de Abreu) e acaba sofrendo um acidente, quando é salva por Pajeú (Caio Blat). Um clima entre os dois surge com força e resulta em beijo clássico de novela. Confira o que vai rolar!