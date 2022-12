Deodora instiga Tertulinho a matar José em "Mar do Sertão": até o Coronel sente tragédia

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Deodora (Débora Bloch) vai incentivar Tertulinho (Renato Góes) a matar José (Sergio Guizé), depois que o rapaz começa a investigar o que aconteceu no passado, quando o até então amigo armou para tirá-lo da jogada, desligando também os aparelhos que o mantinham vivo no hospital. Confira o que vai rolar!