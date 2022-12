Deodora vai fazer Tertulinho de fantoche em "Mar do Sertão": planta sementinha da discórdia

"Mar do Sertão" passa por uma nova reviravolta com a expulsão de Deodora (Débora Bloch) da casa de Tertúlio (José de Abreu). Nos próximos capítulos, a megera vai morar com o filho e faz o que bem entende da vida dele, plantando ainda mais discórdia na mente perturbada do vilão, sugerindo até que mate José (Sergio Guizé). Confira o que vai rolar!