Com medo de Tertulinho em "Mar do Sertão", José e Candoca tomam decisão sobre união

"Mar do Sertão" vai levar ao ar uma reviravolta envolvendo Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé). Os pombinhos decidem adiantar a cerimônia de casamento com medo do que Tertulinho (Renato Góes) possa fazer contra a família depois que tenta atirar no próprio irmão — ressentido com o parentesco. Confira!