Público aplaudiu atuações em cena de José e Tertulinho em "Mar do Sertão": novela fica tensa

"Mar do Sertão" levou ao ar um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores. Em cena exibida no capítulo desta terça-feira (3), José (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes) descobriram que são irmãos, durante uma briga tensa, quando o Coronel (José de Abreu) enfim criou coragem para acabar com o segredo. A cena foi muito elogiada na web.